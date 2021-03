Gute Aussichten für KOTL

Europas größtes Rad-Zeitfahrspektakel, das jährliche Rennen rund um den Attersee um den Titel "King of the Lake" (KOTL), soll aus derzeitiger Sicht am 18. September wie geplant ausgetragen werden. Erwin Mayer, Obmann des Ausrichtervereins atterbiker.at, geht davon aus, dass es bis dahin eine spürbare Verbesserung der Corona-Situation geben wird: "Wie die Lage um den Zeitpunkt des KOTL 2021 genau aussehen wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen, aber wir sind optimistisch und arbeiten an einem Konzept, das ein sicheres Rennen ermöglichen wird, wie wir es auch 2020 schon getan haben."

Man habe aber trotzdem beschlossen, den Anmeldestart um einen Monat nach hinten zu verschieben, um für eine bessere Grundstimmung zu sorgen, so Mayer. "Wir werden Mitte April für etwa zwei Wochen eine Registrierungsphase nur für die Einzelstartplätze durchführen, und danach werden die Startplätze per elektronischem Auswahlverfahren via Zufallsgenerator ausgelost."