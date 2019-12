Gusto auf Föttingers erstes Kabarettprogramm

Seit drei Jahren arbeitet Jürgen Föttinger an seinem ersten Soloprogramm, das am 10. Jänner im Wiener Lokal "Tschocherl" Premiere feiert. Einen Vorgeschmack auf das abwechslungsreiche bis skurrile Programm gibt es morgen, wenn der 43-jährige Auracher zum Kabarett im alten Krankenhaus lädt (19.30 Uhr, OKH) lädt. Föttinger veranstaltet nicht nur den Abend für junge Kollegen aus ganz Österreich, er moderiert und spielt Szenen aus seinem Programm "Der Ribisel-Tarzan".

Über eigene Lieder im Stil des bayrischen Blödlers Fredl Fesl ist Föttinger zum Kabarett gekommen. Bei Castings hat er Szenen vor Publikum ausprobiert und Routine gesammelt. "Am Anfang bin ich auf die Bühne gestolpert und habe mich gefürchtet." Mittlerweile fühlt sich der Auracher mit seinen skurrilen und clownesken Szenen auf der Bühne recht sicher. Jetzt fiebert er auf die Premiere seines ersten Soloprogramms hin, für das er Clown Günter Sichart als Regisseur gewonnen hat. Im nächsten Jahr will Föttinger sein Programm auch in der Heimat präsentieren. Info: www.jodelkurs.at.