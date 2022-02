Gschwandt bleibt in der 2. Bundesliga

Dass Gschwandt dank seiner Union-Sektion eine Stockschützen-Hochburg ist, weiß man im Salzkammergut. Doch mit diesem Erfolg hatte das Gschwandtner Spitzenteam selbst nicht mehr gerechnet: Weil eine in der Tabelle vor ihnen liegende Mannschaft ausgefallen war, bekamen die Gschwandtner eine Einladung für ein Turnier der 2. Bundesliga, das am Wochenende in Kufstein über die Bühne ging. Das Team hatte eigentlich schon mit dem Abstieg gerechnet und reiste schon am Vortag an, um am Kampftag voll konzentriert an den Start zu gehen.

Doch Kapitän Christian Gumpl, Walter Gebetsberger, Wilfried Wimmer, Walter Prüwasser und Dieter Auinger kämpften sich in Kufstein als Außenseiter unter 13 Spitzenteams aus ganz Österreich Punkt für Punkt nach vorne.

"Am Ende haben wir das Unmögliche gechafft", freut sich Gumpl. "Unter der starken Konkurrenz erreichten wir am Ende Platz fünf. Damit ist der Klassenerhalt vollbracht und wir können im nächsten Jahr wieder auf höchstem Niveau mitspielen. Für uns Gschwandtner Stöckler ist das wie ein erfüllter Traum!"