Grund zur Freude über Mitarbeiter bei Neuhofer

Ein außergewöhnliches Beispiel für Treue zum Unternehmen gibt es beim Holzunternehmen FN Neuhofer in der Zeller Ortschaft Haslau zu vermelden: Nach knapp 45 Jahren verabschiedete sich kürzlich Josef Nussbaumer in den Resturlaub, ehe er mit Juli die Pension antritt. Sichtlich gerührt lobte Franz Neuhofer senior die herausragende Leistung seines Mitarbeiters, der einst als Staplerfahrer im Sägewerk des Familienunternehmens Neuhofer begann. Nach der Schließung des Sägewerks wurde der engagierte Staplerprofi in den Personalstamm des Leistenwerks (heute FN Neuhofer) übernommen, wo er bis zum Tag der Pensionierung in Schnelligkeit und Verlässlichkeit ein Vorbild für alle Kollegen war. In 45 Jahren war er zu fast jeder Tages- und Nachtzeit sowie am Wochenende für Notfälle und Sonderschichten erreichbar und kaum einen Tag krank.

FN Neuhofer bildet seit vielen Jahren erfolgreich Lehrlinge in unterschiedlichsten Berufen aus. Geschäftsführer Neuhofer freut sich, dass nun die junge Karin ihre Lehrabschlussprüfung zur Bürokauffrau mit ausgezeichnetem Erfolg abschließen konnte. Die Ehrung wurde von Landeshauptmann Thomas Stelzer vorgenommen.