Grüner Strom vom "Ofenloch" fließt in Faserproduktion und E-Tankstellen

Die größte Freiflächen-Photovoltaikanlage in Oberösterreich wurde gestern in Betrieb genommen: Mit dem Verbund als Partner hat die Lenzing AG auf der ehemaligen Deponie "Ofenloch" rund 10.300 PV-Module installiert, die künftig sechs Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr für das Faserwerk erzeugen werden, der direkt in die Produktion und in E-Ladestationen fließen wird.