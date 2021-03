Grüne sind für "Junges Wohnen"

Die Stadt wird die dann "verwaiste" Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von 7560 m² an einen gemeinnützigen Wohnbauträger veräußern. Nach Ansicht der Grünen sollen dort geförderte Mietwohnungen in einem Mehr-Generationen-Projekt errichtet werden. Darunter auch das Angebot "Jungen Wohnens", also Startwohnungen für junge Erwachsene. Auch Gemeinschaftsflächen soll es geben. Eine weitere Option ist, eine Praxis für Allgemeinmedizin anzusiedeln. "Wir begrüßen, dass hier nicht offen ausgeschrieben und nach Höchstbieterprinzip vergeben wird", so Stadträtin Sonja Pickhardt-Kröpfel. Bekanntlich haben ÖVP und FPÖ dies beim Verkauf der alten Landesmusikschule angewandt, wo in Folge Parkplätze für Bahnpendler verloren gingen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.