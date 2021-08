Bei den Gemeinderatswahlen am 26. September taucht der Name Schönmayr auf dem Listenplatz 1 bei den Grünen gleich dreimal auf. Martin Schönmayr kandidiert in Pichl bei Wels, seine Tochter Christine in Garsten bei Steyr und sein Bruder Roland ist erstmals Spitzenkandidat der Ökopartei in Bad Goisern. Politik liegt ihnen im Blut, ihr Vater beziehungsweise Großvater Hermann Schönmayr war ein Grüner der ersten Stunde. Der langjährige Pichler Volksschuldirektor verstarb 2006.