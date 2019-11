"Grüne Matura" im ABZ

Wer die Jagdprüfung ablegen möchte, kann das als Schüler oder Schülerin im Agrarbildungszentrum Salzkammergut (ABZ) in Altmünster in einer qualitativ hochwertigen Ausbildung bereits mit 16 Jahren tun. Voraussetzung dafür ist, dass das Verständnis für Wald, Wild und Grundbesitz gut gefestigt ist, die Klarheit darüber, dass es sich bei der Arbeit eines Jägers um eine sehr verantwortungsbewusste handelt und dass auch das Führen einer Waffe ab dem vollendeten 18. Lebensjahr höchste Verantwortung bedeutet.

Vor Beginn des dritten Schuljahres machen die Jagdprüfungskandidaten im ABZ zusätzlich zu den Unterrichtsstunden des Freigegenstandes Jagd in den vorhergehenden Klassen eine intensive Ausbildung in Jagdrecht, jagdlichem Brauchtum, Wildkrankheiten, Wildbrethygiene, Wildökologie, Hundeführung (inklusive Sachkundenachweis), Naturschutz, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Waffenkunde. Der Schussprüfung geht ein intensives Schießtraining am Schießplatz in Viecht bei Desselbrunn voraus.

"Auch in diesem Herbst ist es wieder gelungen, die weiße Fahne zu hissen", berichtet ABZ-Direktorin Barbara Mayr. Alle 14 angetretenen Kandidaten waren gut vorbereitet, keiner fiel bei der "Grünen Matura" durch. Die Prüfungskommission des Bezirkes Gmunden war vertreten durch Bezirksjägermeister Johann Enichlmair (Vorsitz), Stefan Blecha, Nikolaus Nemestothy und Johann Baumgartinger. (gs)

