Grüne kämpfen für alte Lindenallee: Abholzen wäre "völlig gestriges Signal"

In der Marktgemeinde Sankt Georgen entwickelt sich ein Konflikt im Ortszentrum. In der Bahnhofstraße steht eine 80-jährige Allee aus gesunden Linden. Ein Teil der Baumreihe soll gefällt werden, weil die darunter parkenden Autos verschmutzt werden. Die Grünen lehnen das Ansinnen strikt ab und haben einen Antrag im Gemeinderat eingebracht, über den heute abgestimmt wird. Martin Plackner, der Fraktionsobmann der Grünen: "In Zeiten, in denen Kommunen um innerörtliche Kühlung kämpfen, ist jede Baumfällung ohne Not ein völlig gestriges Signal."

Bürgermeister Ferdinand Aigner (VP) betont, dass nur zwei Bäume beim FF-Zeughaus betroffen wären. Es ärgere ihn, dass hier der Wahlkampf auf dem Rücken der Feuerwehr gemacht werde.