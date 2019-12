Gestern machte es die SPÖ Bad Ischl offiziell: Hannes Heide wird sein Bürgermeisteramt am 31. Dezember zurücklegen. Bei einer Sitzung am 2. Jänner wird der Gemeinderat seine Lebenspartnerin Ines Schiller zur neuen Bürgermeisterin wählen. Warum Heide nach seiner Wahl ins EU-Parlament die Amtsübergabe noch ein halbes Jahr hinauszögerte, begründet er so: "Es gab drei Dinge, die ich noch abschließen wollte: die Bewerbung zur EU-Kulturhauptstadt, die Rechnungshofprüfung der Stadtgemeinde und