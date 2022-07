Grüne Bilder aus Mondsee erobern die Geschäftswelt

Wenn Daniela Weinhäupl und Daniela Stattmann davon erzählen, was sich seit der Gründung der "Mooserie" im Juli 2020 ereignet hat, kommen sie selbst ins Staunen: Aus der Idee, mit handgefertigten Moosbildern ein berufliches Standbein aufzubauen, ist ein bekanntes Unternehmen geworden. Kunden wie Lenzing AG, Miba, Windhager, Hotels wie Gut Enghagen oder Schlosshotel Mondsee sowie namhafte Interior-Influencerinnen "reißen sich" um die Moosbilder aus Mondsee. Neben einem Atelier samt Werkstatt in der Herzog-Odilo-Straße haben die Unternehmerinnen mittlerweile eine Mitarbeiterin – die dritte Daniela im Bunde.

Maßgefertigte Einzelstücke

Moos.geschneidert – so heißen die maßgefertigten Einzelstücke, mit denen die beiden Unternehmerinnen mitten ins Schwarze, oder besser gesagt, ins Grüne, getroffen haben. Denn die farbenfrohen Moosbilder und Mooswände haben sich bis in die Vorstandsetagen von Österreichs größten Konzernen herumgesprochen. Das Bestreben, in Büro- oder Besprechungsräumen ein gesundes Raumklima zu erschaffen, mit natürlichem Material Schall zu absorbieren und das alles pflegefrei, beschäftigt immer mehr Betriebe. Einige davon sind bei der Suche nach der Umsetzung auf die Geschäftsidee der Mooserie gestoßen – und haben diese prompt engagiert.

Bereits bei der Unternehmensgründung bezogen Stattmann und Weinhäupl das Moos von Moosbauern aus Skandinavien und Deutschland: "Es ist die mit Abstand beste Qualität auf dem Markt und mit der längsten Haltbarkeit", sagt Stattmann. "Alle Umsetzungslösungen kommen von uns: Wir designen und fertigen ausschließlich in unserer Werkstatt und beziehen keine Produkte von irgendwo her."

Entsprechend den vielfältigsten und oftmals ausgefallenen Kundenwünschen benötigen die Unternehmerinnen Holzrahmen und Trägerplatten in verschiedensten Größen und Formen. Sie arbeiten dafür mit lokalen Tischlern und mit einem Schlosser zusammen, die die Rahmen für sie fertigen.

Eigene Moosbilder kreieren

Zeitgleich mit dem Umzug ins Moos.Atelier haben sich Workshops etabliert – ob als Teambuilding-Event für Unternehmen oder für den privaten Bereich wie etwa einen Junggesellinnen-Abschied: Bei dieser Veranstaltung gestalten die Teilnehmer ihr eigenes Moosbild. "Wir sind immer begeistert, wie viel Spaß und Entspannung bei unseren Workshops herrscht", sagt Weinhäupl. Für Hochzeitspaare möchten Stattmann und Weinhäupl Moos-Dekoration in vielen Stilrichtungen vermieten.