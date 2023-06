Grünbergseilbahn produziert jetzt noch mehr Strom

Sie hat eine maximale Leistung von 32 Kilowatt, die Eigenverbrauchsquote ist mit 80 Prozent sehr hoch.

Jetzt wurde das Sonnenkraftwerk erweitert und auch der Einstieg der Sommerrodelbahn mit Photovoltaik-Panelen überdacht. Mit einer maximalen Gesamtleistung von 70 Kilowatt hat sich die Kapazität mehr als verdoppelt.

Die OÖ Seilbahnholding betrachtet die Grünbergseilbahn als Vorbild für ihre anderen Standorte. "Schritt für Schritt werden wir ungenutzte Flächen dazu verwenden, in Photovoltaik zu investieren, und diesen Weg bei all unseren Standorten in Oberösterreich verfolgen", erläutert Rupert Schiefer, Geschäftsführer der OÖ Seilbahnholding.

