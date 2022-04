Grün statt Grau in Vöcklabruck

Unter anderem forderten die Jugendlichen mehr Grün statt Grau in der Stadt, beispielsweise in Form von Dach- und Fassadenbegrünungen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Klimakrise und steigender Temperaturen – vor allem in Städten.

Die Idee nimmt nun Fahrt auf. Am Freitag, 22. April, um 17 Uhr laden die Jugendlichen interessierte Hausbesitzer zu einem Workshop beim OKH ein. Der Wiener Begrünungsexperte Gerald Hofer gibt dabei Einblicke in Technik, Umsetzung und Auswirkungen von Fassaden- und Dachbegrünungen und zeigt, wie Fassaden sogar mit speziellen Pflanzentöpfen begrünt werden können.

Die Jugendlichen begrünen übrigens auch die Fläche rund ums OKH selbst.