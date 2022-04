Bereits jetzt zeigt sich, dass in Städten der sommerliche Temperaturanstieg wegen des Klimawandels besonders groß ist. Experten sehen in mehr Bäumen eine Möglichkeit, dagegenzuhalten. Aber auch Fassaden- und Dachbegrünungen fordern sie. Nicht nur wegen der kühlenden Wirkung: Die Pflanzen können auch vor Hagel schützen und bringen als eigenes Biotop (beispielsweise für Insekten) etwas Natur in die Städte zurück.