Großzügige Perlen-Spenden

Mit der "Tombola der Wertschätzung" wollten die OÖNachrichten den großartigen Leistungen des Spitalspersonals im Bundesland eine Bühne geben und aufzeigen, mit welcher Empathie, Kraft und Ausdauer gerade in diesem Bereich der Pandemie begegnet wird – in einem Bereich, in dem es um nichts weniger geht als um das Leben und Überleben selbst. "Wir waren überwältigt von dem Echo, das diese Initiative ausgelöst hat, wie viele Menschen ihre Dankbarkeit ausdrücken wollten", sagt die designierte OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein.

Ein Unternehmen, das dieser Aktion gegenüber ein ausdrucksstarkes Zeichen gesetzt hat, ist "Die Perle" in der Vöcklabrucker Innenstadt. "Uns gibt es seit 26 Jahren, wir sind ein klassischer Familienbetrieb in zweiter Generation", sagt Unternehmenschefin Jeanette Kosch. "In 80 Hotels der 4- und 5-Sterne-Kategorie findet man unsere schönen Schmuckstücke in Vitrinen zum Kauf." Was Frau Kosch angesichts der "Tombola der Wertschätzung" tat, ist eine großartige "Wert-Schätzung" im wahrsten Sinne des Wortes: Sie versandte 100 in Österreich handgemachte Schlüsselanhänger aus echten Perlen und Halbedelsteinen an unzählige Pflegehelfer und -helferinnen der Intensivstationen.

Hans Stoll Bild: Volker Weihbold

Gelaufen ist die Aktion über eine Persönlichkeit, die Wein-affinen OÖN-Lesern keine Unbekannte sein sollte: Hans Stoll. Der Weyregger brachte es zustande, dass 450 Weinpakete mit insgesamt mehr als 1400 Flaschen Wein dank der Unterstützung von österreichischen Winzern auf dem Weg zu heimischen Pflegekräften sind.

Beide Wertschätzungen – Schlüsselanhänger und köstliche Rebensäfte – gehen an jene, die sich diese Aufmerksamkeiten aktuell redlich verdienen: an die erwähnten 100 Adressen aus der Salzkammergut-Region und damit an Menschen, die anderen in diesen schwierigen Zeiten nicht nur helfen, sondern möglicherweise ihr Leben retten.