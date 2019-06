Großes Orchester, sensationeller Leiter

Am Donnerstag, 4. Juli (Beginn 19.30 Uhr), ist das renommierte Bruckner Orchester Linz zu Gast in der Vorchdorfer Kitzmantelfabrik – ein Ereignis, das sich Freunde wirklich guter Musik nicht entgehen lassen und für das sie sich daher möglichst rasch ihre Eintrittskarten sichern sollten.

Auf dem Programm steht Anton Bruckners Sinfonie Nr. 7 in E-Dur, ein Meisterwerk der klassischen Kunst. Dirigiert wird das Orchester von Markus Poschner.

Bruckners 7. Sinfonie wurde 1884 durch das Gewandhausorchester unter Arthur Nikisch in Leipzig uraufgeführt. Für Anton Bruckner, der zu diesem Zeitpunkt bereits 60 Jahre alt war, bedeutete dies den ersten durchschlagenden Erfolg seines Komponistenlebens. Bald darauf folgten weitere Aufführungen in anderen musikalischen Zentren Europas und wenig später auch in Übersee.

Zur Besonderheit der Aufführung sagt der Klassik-Experte Norbert Trawöger über das Bruckner Orchester: "In dieser Saison begeben wir uns auf die Suche nach unseren eigenen Wurzeln. Das meine ich nicht nur im musikalischen Sinne, wir gehen ins Land hinaus. Wir stellen den Begriff Heimat ganz zentral in den Mittelpunkt."

Das Bruckner Orchester Linz, das auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurückblickt, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der führenden Sinfonieorchester Mitteleuropas entwickelt. Mit über 100 Musikerinnen und Musikern ist es nicht nur das sinfonische Orchester Oberösterreichs, sondern betreut auch die musikalischen Produktionen des Linzer Landestheaters. Chefdirigent Markus Poschner, übrigens ein fulminanter Jazzpianist und aus einer Münchner Kirchenmusiker-Dynastie stammend, leitet den Klangkörper seit 2017.

Infos und Karten für dieses außergewöhnliche Konzert: www.festwochen-gmunden.at

