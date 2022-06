Großes Lob für gelebte Inklusion

"Genau das ist es, was wir uns für unsere Kinder wünschen", freut sich Birgit Brunsteiner, Obfrau des Vereins 46+1 über das Beispiel gelebter Inklusion. Acht Kinder mit Down-Syndrom und einige ihrer Geschwister gingen an den Start. "Für Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom gibt es generell sehr wenig Freizeitangebot", so Brunsteiner. Positive Beispiele im Bezirk Vöcklabruck sind die Naturfreunde Vöcklabruck, die Feuerwehr Schwanenstadt und die Pfadfindergruppe Vöcklabruck.