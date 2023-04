Großer Erinnerungsreigen anlässlich des Todestages eines großen Künstlers

Am Mittwoch, dem 10. Mai, gedenken die Marktgemeinde und die Pfarre Mondsee dem vor 300 Jahren verstorbenen Bildhauer Meinrad Guggenbichler. Dieser wurde 1649 in Einsiedeln in der Schweiz geboren und absolvierte in Dillingen seine Lehrzeit. Ab 1678 arbeitete er als Stiftsbildhauer für das Kloster Mondsee. In Mondsee wohnte er mit seiner Familie auch bis zu seinem Lebensende am 10. Mai 1723.

Meinrad Guggenbichlers Altäre finden sich heute unter anderem in Straßwalchen, Irrsdorf, St. Wolfgang, Lochen am See, Oberhofen am Irrsee, Mondsee, Oberwang, Michaelbeuern oder auch in Munderfing und Schleedorf. Der Lokalhistoriker Konsulent Herbert Riesner, der viele Führungen zu Guggenbichler-Werken organisierte und Fotografien für Bücher anfertigte, regte vor vielen Jahren angesichts dieser regionalen Streuung von Guggenbichlers Werken die Schaffung seines „Guggenbichler-Weges“ an, was aber nicht aufgegriffen wurde.

Gedenkmesse in Radio und TV

In seiner Werkstatt in Mondsee verband Guggenbichler die Tradition gotischer Schnitzkunst mit Anregungen der hochbarocken Kunst Italiens. Damit dürfte er auch die barocke Holzplastik in Österreich nachhaltig beeinflusst haben. Die Erinnerungen an den 300. Todestag Meinrad Guggenbichlers beginnen am kommenden Sonntag, dem 16. April, mit einer Radio- und Fernsehmesse. Danach erfolgt die Enthüllung einer Guggenbichler-Gedenktafel nahe des Seiteneingangs der Basilika durch Pfarrer Reinhard Bell und Bürgermeister Josef Wendtner. Ursprünglich war ein schmiedeeisernes Grabkreuz angedacht, doch gab man letztlich einer Gedenktafel für den „Bildhauer zu Mansee“ den Vorzug.

Neben einem Vortrag von Leopoldine Swoboda über Leben und Werk Guggenbichlers am 19. April, 20 Uhr, und einem Sonderpostamt mit Briefmarkenwerbeschau am 22. April von 11 bis 16 Uhr folgt am Sonntag, 7. Mai, ein großer Festgottesdienst. Im Rahmen dieser Messe wird auch die „Taufe“ des im Klosterladen erhältlichen Klosterweines nachgeholt. Den Abschluss bildet am 10. Mai um 18.30 Uhr ein Requiem zum Todestag von Meinrad Guggenbichler.

Autor Norbert Blaichinger Norbert Blaichinger