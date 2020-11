Großer Erfolg für Frankenmarkter Brauerei

Riesenfreude in der familiengeführten Privatbrauerei Bräu am Berg in Frankenmarkt: Auf der BrauBeviale in Nürnberg wurde das „Bräu am Berg Märzen“ mit der Bronze-Medaille beim European Beer Star 2020 ausgezeichnet. Die BrauBeviale ist einer der weltweit bedeutendsten Bier-Wettbewerbe. Eine 66-köpfige Jury, Braumeister, Biersommeliers und ausgewiesene Bierkenner aus ganz Europa verkosteten heuer mehr als 2000 Biere aus 42 Ländern aller Kontinente.

„Mit der Bronze-Medaille zählt unser Märzen zu den besten Bieren der Welt,“ sagt Victor Starzinger, Braumeister und Eigentümer der Privatbrauerei Bräu am Berg. „Das ist der verdiente Lohn für unsere Mitarbeiter, die kompromisslos an unseren hohen Qualitätsstandards festhalten.“

Bräu am Berg ist ein traditionsreiches österreichisches Bier, dessen Geschichte bis ins frühe 17. Jahrhundert zurückreicht. Die Braustätte in Frankenmarkt findet 1626 erstmals Erwähnung und war über die Jahre vielen Veränderungen unterworfen – unverändert bleibt jedoch seit jeher höchste Braukunst, gemäß bayrischem Reinheitsgebot von 1516, die neben gleichbleibender Qualität höchsten Trinkgenuss garantiert.