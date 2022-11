Große Vorfreude auf Wolfgangseer Advent

Ab Freitag der kommenden Woche (18. November) können die Besucher am Wolfgangsee mit dem barocken Advent in St. Gilgen, im Krippendorf in Strobl und beim romantischen Advent in St. Wolfgang mit der großen Friedenslicht-Laterne im See als Wahrzeichen Adventstimmung wie in früheren Zeiten erleben. Offiziell eröffnet wird der diesjährige Wolfgangseer Advent am 19. November mit einer Feierstunde in der Pfarrkirche Strobl. Dauern wird er bis einschließlich Sonntag, 19. Dezember. Die Veranstalter gehen in puncto Gesundheit auf Nummer sicher und haben einige Anti-Corona-Maßnahmen festgelegt: So gilt für alle Besucher die 2G-Regel. Das Tragen einer FFP2-Maske ist auf dem gesamten Marktgelände verpflichtend, ebenso die Registrierung durch QR-Codes. In St. Wolfgang ist die Konsumation von Speisen und Getränken auf dem gesamten Areal nicht erlaubt.