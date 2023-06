Große Suchaktion in Bad Aussee: 84-Jährige wohlauf gefunden

Die abgängige 84-Jährige wurde nach einer großangelegten Suchaktion mit der Beteiligung von Polizei, Feuerwehr und den Flugeinsatzstellen Salzburg und Wien im obersteirischen Bad Aussee wohlauf gefunden, teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit. Ihre Tochter hatte die Frau am Dienstag gegen 4.00 Uhr als vermisst gemeldet. Befürchtet wurde, dass sie mit ihrem Wagen unterwegs und irgendwo stecken geblieben sein könnte. Am frühen Nachmittag fanden die Einsatzkräfte sie schließlich, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.

