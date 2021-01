Große Müdigkeit in der Schule

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Edeltraut Kufleitner, Direktorin VS 20"Die Kinder und Eltern können nicht mehr ", sagt Edeltraut Kufleitner, Direktorin der Linzer Volksschule 20 (VS 20). "Die Müdigkeit wird immer mehr." Auch wenn kein Unterricht in den Klassenzimmern stattfindet, dürfen Eltern ihre Kinder zur Betreuung in die Schule schicken. In der VS 20 geht das so weit, dass in vielen Klassen mehr als die Hälfte der Kinder zur Betreuung im Klassenraum sitzen. "Viele Eltern haben keine Wahl, sie müssen ihre Kinder in die Schule schicken", sagt Kufleitner.