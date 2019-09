Große Erfolge des UTC Gmunden im Jugendbereich

Der Union-Tennisclub Gmunden (UTCG) darf stolz auf seine jungen Nachwuchstalente sein. Gleich vier Teams landeten bei den diesjährigen Mannschaftsmeisterschaften in ihren jeweiligen Ligen unter den besten drei.

In der Bezirksklasse Süd A krönte sich die Mannschaft des Junior-Teams 1 in der Besetzung Lara Möslinger, Florian Praher, Stefan Brunner, David Schreiner und Daniel Praxl zum Meister. Vizemeister in der Bezirksklasse Süd C wurde das Kids-Team Ema Tabucic, Luisa Möslinger und Frederik Thalhammer. Das Junior-Team 2 (Lorenz Fercher, Jonas Matscheko, Theo Schmid, Christian Peters, Daniel Praxl, Carla Meichl, Heiko Vichtbauer) landete ebenso auf Platz drei wie das Green-Team mit Moritz Matscheko, Paul Danner, Maximilian Thalhammer, Fiona Meichl und Michael Gruber.

Der Gmundner Sportunion-Obmann Rudolf Aigner freut sich über die Erfolge der Nachwuchs-Tenniscracks: "Um solche Leistungen erbringen zu können, ist es notwendig, engagierte Trainer, Mannschaftsführer und Übungsleiter zu haben."