Großartige Ohlsdorfer bei Badminton-Landesmeisterschaften

In allen Finalspielen der Allgemeinen Klasse waren Ohlsdorfer auf dem Parkett und erspielten drei der fünf zu vergebenden Titel: Zweimal Gold ging an Sarah Dlapka. Jana Haas holte je einmal Gold und Silber, Kira Dlapka einmal Gold, Nadine Reiter und Michael Schausberger eroberten dreimal Silber, Christine Stadlmayr und Tobias Baumgartner je einmal Bronze. Bei den Schülern konnte sich Team Ohlsdorf I in einem spannenden Endspiel mit 3:2 gegen ASKÖ Traun durchsetzen und wird Oberösterreich am 2. und 3. Juni bei den Bundesmeisterschaften vertreten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper