Großangelegte Suchaktion nach vermisstem Mädchen

BAD ISCHL. 14-jährige Ischlerin ging mit Hund spazieren und kam nicht nach Hause – auch Helikopter im Einsatz.

Die Einsatzkräfte bei der Festlegung des Suchgebietes Bild: FF Bad Ischl

Mit ihrem Hund wollte eine 14-Jährige aus Bad Ischl in der Nacht auf gestern noch eine Runde drehen: Am Montag gegen 23 Uhr verließ das Mädchen ihren Wohnort, doch als es gestern um drei Uhr Früh noch immer nicht zu Hause aufgetaucht war, schlugen die besorgten Angehörigen Alarm.

In Zusammenarbeit zwischen der Hauptfeuerwache Bad Ischl und der hiesigen Polizeiinspektion wurde der Suchbereich aufgrund der bekannten Spazierrouten des Mädchens festgelegt. In weiterer Folge wurden die Freiwillige Feuerwehr Pfandl sowie die Feuerwachen Reiterndorf und Perneck nachalarmiert. Abgesucht wurden der Jubiläumsweg, der Bereich Niederrad sowie die umliegenden Wege in den Ortschaften Perneck, Reiterndorf und Hinterstein. Im Einsatz stand auch ein Hubschrauber des Innenministeriums mit Suchscheinwerfer und Wärmebildkamera, weiters die Rettungshundestaffeln des Roten Kreuzes und der Rettungshundebrigade sowie Rotes Kreuz und Bergrettung.

Gestern Früh gegen 6.45 Uhr kam die erlösende Nachricht für die besorgte Familie: Das Mädchen konnte samt Hund unverletzt aufgefunden werden. Sie hatte die Nacht bei ihrem Freund verbracht.

