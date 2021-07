Großangelegte Suchaktion: 76-Jährige legte 15 Kilometer Fußmarsch zurück

Bei einem Rundgang in der Bad Ischler Innenstadt habe der Urlauber seine 76-jährige Schwester verloren und nicht mehr gefunden. Daraufhin veröffentlichte die Freiwillige Feuerwehr Bad Ischl einen Aufruf in den sozialen Netzwerken. Aufgrund dessen meldete sich ein besonders aufmerksamer Bad Goiserer mit dem Hinweis, die Frau gegen 12:00 Uhr mittags im Norden von Bad Goisern gesehen zu haben. Gegen 19:30 Uhr konnte die Frau von der Polizei und der Feuerwehr gefunden und unversehrt zu ihrem Bruder zurückgebracht werden. Besonders erstaunlich war, dass die 76-Jähre in ca. 9,5 Stunden eine Wegstrecke von über 15 Kilometern zurückgelegt haben soll. Bei der Suchaktion waren knapp 200 Einsatzkräfte, ein Polizeihubschrauber, Polizeidiensthunde sowie mehrere Streifenwagen im Einsatz.