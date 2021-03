Größere Dialysestation

Die Dialysestation in einem neu errichteten Zubau beim Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck ist seit wenigen Tagen in Betrieb. Die Baumaßnahme ermöglicht auch einen Ausbau der Kapazität: Standen bisher sechs Behandlungsplätze zur Verfügung, so werden es nach dem Endausbau (Ende 2022) 16 Plätze sein. Schon jetzt stieg die Zahl der Personen, die pro Woche behandelt werden können von 30 auf 36. Die Behandlungen erfolgen in der Regel dreimal wöchentlich und nehmen bis zu 15 Stunden in Anspruch. "Für viele chronisch kranke Patienten in der Region, die bisher regelmäßig nach Linz oder Wels fahren mussten, bedeutet die wohnortnahe Betreuung eine wesentliche Erleichterung", sagt Primar Klaus Wilthoner, Leiter der Abteilung für Innere Medizin.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.