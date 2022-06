Griff brach aus - Kletterer stürzte ab

Der Mann nahm laut Polizei mit fünf weiteren Teilnehmern an einem Alpinkletterkurs für Fortgeschrittene am Wiesberghaus teil. "Die Teilnehmer wurden von zwei Bergführern betreut und waren bereits am Donnerstag von Hallstatt zum Wiesberghaus aufgestiegen", so die Polizei am Sonntagmorgen. Am Samstag kletterten sie schließlich auf den Niederen Ochsenkogel.

Der 67-Jährige kannte die Route bereits und wollte die letzte Seillänge selbst vorsteigen. Plötzlich brach ein Griff aus und der Mann stürzte rund vier Meter ab. Sein Kletter-Partner konnte den Sturz zwar noch sichern, dennoch erlitt der 67-Jährige schwere Verletzungen. Nach einer Taubergung musste er ins Klinikum Bad Ischl geflogen werden. Die Touren am Niederen Ochsenkogel wurden erst vor wenigen Jahren saniert, hieß es vonseiten der Polizei.