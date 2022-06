Graffitikunst ziert jetzt die Unterführung Dörflberg

Ein Schmuckstück war die Unterführung zwischen Bahnhof und Am Pfarrerfeld/Buchleiten in Vöcklabruck schon lange nicht mehr, nachdem sie immer wieder mit Schmierereien verunstaltet worden war. Daher lud Bildungsstadträtin Bianca Lindinger die Mittelschule für Sport und Integration, kurz SIMS, ein, neue Graffiti zu schaffen. "Damit haben die Kinder der Schule die Chance, bei der Verschönerung ihrer Stadt mitzuwirken" so Lindinger.

Der Wiener Graffitikünstler Michael Heindl wurde als Instruktor gewonnen, die Schülerinnen und Schüler zweier 4. Klassen sowie Teilnehmerinnen der unverbindlichen Übung "Kreativ" waren mit Begeisterung bei der Sache. Von Mitarbeitern des Bauhofs wurden die Flächen gereinigt, weiß grundiert, zu den Schülern und Schülerinneninnen gebracht und nach der Fertigstellung der Kunstwerke in der Unterführung montiert.

Besonders gefreut haben sich die Schüler darüber, dass sie von Street Work Vöcklabruck sowie vom YOUX-Jugendzentrum Vöcklabruck bei ihrer Arbeit kulinarisch versorgt wurden.