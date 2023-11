Gosaukamm: Mann (25) verlor in der Dunkelheit die Orientierung

Der Slowake war mit der Gosaukammbahn ins Tal gefahren, um dort den Tag zu verbringen. Am späten Nachmittag machte er sich wieder zur Gablonzer Hütte, seiner Arbeitsstätte, auf. Geplant hatte er, wieder die Gondelbahn zu nutzen, die letzte Bergfahrt um 16.50 Uhr versäumte er allerdings.

Der Mann trat den Weg daher zu Fuß an - in ungeeigneter Kleidung und alkoholisiert. Im oberen Bereich des Alpenverein-Wanderwegs, etwa 100 Höhenmeter unterhalb der Hütte, verlor er schließlich die Orientierung und gelangte in unwegsames, felsdurchsetztes Steilgelände. Er versuchte noch, mit seiner Handy-Taschenlampe den Weg zu finden. Kurz vor 19 Uhr setzte der 25-Jährige dann einen Notruf ab. Mitglieder des Bergrettungsdienstes Gosau und eine Polizeistreife kamen ihm zu Hilfe.

Nach einem schnellen Aufstieg konnten die Einsatzkräfte den Mann, gesichert am kurzen Seil, aus dem Absturzgelände retten und ihn sicher zur Gablonzer Hütte bringen.

