Gosauer Weltenbummler Helmut Pichler im Diamantenfieber

Er bereiste mehr als 160 Länder dieser Erde: Der gelernte Fleischhauer Helmut Pichler aus Gosau ist ein Weltreisender, angetrieben vom Reiz atemberaubender Landschaften und den großen Herausforderungen kaum besuchter Regionen. "Ein Bergsteiger sucht sich immer schwierigere Gipfel und Routen", sagt Pichler. "Auch ich suche immer schwierigere Routen, alles andere interessiert mich nicht. Ich brauche die Herausforderung."

Gemeinsam mit Kameramann Markus Raich aus Bad Aussee startete Pichler vergangenen Jänner in ein dreiwöchiges Abenteuer nach Sierra Leone und begab sich auf die Spuren der sogenannten Blutdiamanten. "Das Ziel war es, herauszufinden, wie die Leute dort immer noch auf traditionelle Art und Weise Diamanten suchen", erzählt Pichler, dessen spannende Geschichte unter dem Titel "Von Gosau nach Sierra Leone" heute, ab 10.55 Uhr, auf ServusTV zu sehen und auch in der Mediathek von ServusTV abrufbar ist.

Das westafrikanische Land ist bekanntermaßen "gesegnet" mit den wertvollen Edelsteinen, doch diese bescherten Sierra Leone nicht nur Reichtum. Vielmehr brachten sie mit einem elfjährigen Bürgerkrieg in den 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre Not und Elend über das ganze Land. Mit dem Erlös der Blutdiamanten finanzierten Rebellengruppen damals ihre Waffenkäufe.

Helmut Pichler erfuhr bewegende Geschichten von Kriegsopfern und versuchte sein Glück beim Graben in den Schlammtümpeln der Tonga-Diamantenfelder. Er erlebte Sierra Leone in seiner vollen Schönheit, aber auch in seiner bitteren Armut, wie er berichtet: "Die Diamantensucher verdienen drei Euro pro Tag, und damit müssen sie irgendwie überleben und ihre Familie ernähren."

