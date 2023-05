Gosau: Belgisches Paar mit Hubschrauber von Berg gerettet

Aus Bergnot musste am Dienstag ein belgisches Paar auf dem Hohen Donnerkogel in Gosau (Bezirk Gmunden) gerettet werden. Gegen 10.30 Uhr waren die 29 und 30 Jahre alten Belgier in den Intersportklettersteig eingestiegen. Weil sie davor bereits Klettersteiggeher auf der "Riesenleiter" gesehen hatten, entschieden sie sich, ebenfalls in den Klettersteig einzusteigen.

Nach etwa 5 Stunden Kletterzeit hatten sie rund ein Drittel des Klettersteiges absolviert und kamen zu einem großen Schneefeld - dort war kein Stahlseil zum Sichern mehr an der Oberfläche. Da sie sich dachten, dass das Seil nach wenigen Metern wieder an die Oberfläche kommen und der Schnee weniger würde, stiegen sie weiter, durch teilweise unterschenkeltiefen Schnee bergan.

Als sie die Aussichtslosigkeit ihrer Situation bemerkten, waren sie bereits so weit über den Schnee aufgestiegen, dass auch ein Umkehren nicht mehr gefahrlos möglich war. Deshalb verständigten die beiden Kletterer via Euronotruf die Einsatzkräfte. Der alarmierte Hubschrauber der Flugpolizei "Libelle Oberösterreich" rettete das Paar mittels Tauflug und brachte die beiden unverletzt ins Tal.

