Golferinnen aus Gmunden holten Landesmeistertitel

Johanna Janisch sicherte sich mit 147 Schlägen den Landesmeistertitel in der Allgemeinen Klasse, blieb mit diesem Score nur zwei Schläge hinter dem Herren-Landesmeister und durfte sich über den insgesamt zweiten Turnierrang aller Aktiven freuen. Ihre Klubkollegin Johanna Filzmoser erspielte sich vor allem aufgrund ihrer großartigen zweiten Turnierrunde den Vizelandesmeistertitel in der Allgemeinen Klasse und gleichzeitig den OÖ. Meistertitel in der Kategorie "MidAm".