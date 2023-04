Goldmedaillen-Regen für eine Fischerfamilie am Wolfgangsee

Die Fischmeisterei Wolfgangsee Höplinger in St. Wolfgang gewann bei beim „Fisch Kaiser 2023“ der Messe Wieselburg zehn Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen und sogar einen Bundessieg. „Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnungen", sagt Elfriede Höplinger. "Das bestätigt uns in unserer kompromisslosen Qualitätsorientierung.“

Seit dem Jahr 1786 bewirtschaftet die Familie Höplinger in ununterbrochener Erbfolge ihr Fischereirecht am Wolfgangsee im Ausmaß von 864 Hektar. Der Familienbetrieb hat sich der Veredelung ihrer fangfrischen Süßwasserfische verschrieben. Neben der Liebe zum Handwerk spielt auch ein gesundes Ökosystem und die Trinkwasserqualität des Wolfgangsees eine große Rolle. Zum Revier der Höplingers gehören auch der Großteil seiner Zuflüsse sowie die Ischler Ache. Früher wurden die Fische hauptsächlich mit Zugnetzen, sogenannten "Seegen" gefangen. Heute verwendet man meist Stellnetze und Reusen.

Mit den eingereichten Produkten Wildfang Zander, Wildfang Reinanke, Wildfang Karpfen und Wildfang Perlfisch erreichten sie jeweils den 1. Preis mit Goldmedaille und damit den Bundessieg in der Kategorie Frischfisch. Aber auch bei den verarbeiteten Produkten Wildfang Reinanken Kaviar, Wolfgangsee Lachsl "graved", Wolfgangsee Lachsl kalt sauer eingelegt, der Konserve Seesaibling in Olivenöl, der Konserve Wildfang Reinanke in Sonnenblumenöl und Seesaibling Matjes wurde jeweils ein 1. Preis mit Goldmedaille erzielt.

Bürgermeister von St. Wolfgang Franz Eisl, Ortsbäuerin Anneliese Höll und Tourismusdirektor Patrick De-Bettin gratulierten den stolzen Gewinnern.

