Goldie als Oldie: Andi Berger läuft Jahresweltbestzeit

Nach beinahe drei Jahrzehnten Pause lief der inzwischen Sechzigjährige die 60 Meter in 7,87 Sekunden. Das ist nicht nur österreichischer Masters-Rekord, sondern auch Masters-Jahresweltbestleistung in der Kategorie M60. Am 21. Februar geht es nach Braga – die 60-Meter-Läufe finden am 22. Februar (Vorläufe), 23. Februar (Semifinals) und 24. Februar (Finale) statt – genau 33 Jahre, nachdem Berger Hallen-Europameister in Den Haag geworden war. Zur Erinnerung: Der Mann, der einst als "Österreichs schnellster Gendarm" tituliert wurde, hält seit 15. August 1988 (!) in 10,15 Sekunden den österreichischen Rekord über 100 Meter. (gs)