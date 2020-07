Goldenes Priesterjubiläum

Mit einem Festgottesdienst im Bad Ischler Kurpark feierte Pfarrer Franz Peter Handlechner am Wochenende sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Nach der Messe, die vom Kirchenchor und der Musikkapelle Mitterweißenbach musikalisch gestaltet wurde, würdigten Wegbegleiter das tiefgehende Wirken des beliebten Seelsorgers.

Handlechner wurde in Gschwandt geboren und wuchs in Traunkirchen auf. Die Matura und seine Primiz legte er in Bad Ischl ab. Bürgermeisterin Ines Schiller überreichte dem Jubilar, der als Pfarrer 33 Jahre lang die Pfarre St. Michael am Bindermichl in Linz leitete, einen Taizeh-Pilgerstab.