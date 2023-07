Gold und Silber für erfolgreiche Sportler und engagierte Funktionäre

Mit dem Landes-Sportehrenzeichen würdigt das Land den Einsatz von aktiven Sportlern und Funktionären. Von den 137 Geehrten kommen sechs aus dem Bezirk Vöcklabruck. "Die große Zahl an Ausgezeichneten unterstreicht das enorme Engagement und zugleich die sportliche Vielfalt in unserem Bundesland", betonte Sport-Landesrat Markus Achleitner, der mit der Vorsitzenden der Landessportorganisation, Präsidentin Brigitte Casny, die Ehrungen überreichte.

Das Ehrenzeichen in Gold erhielt Walter Ameshofer aus Schlatt, der sich seit 1995 für den Radsport engagiert. Er ist Obmann des Radclubs Lambach und seit 2008 Vizepräsident des Landesradsportverbandes. Johannes Kronberger aus Desselbrunn wurde ebenfalls mit Gold ausgezeichnet. Er war von 1979 bis 1999 Sektionsleiter des ATSV Rüstorf und ist seither Obmann. Darüber hinaus engagiert sich Kronberger seit 2011 als Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Oberösterreichischen Fußballverband. Das Ehrenzeichen in Gold bekam weiters Karin Peer aus Vöcklabruck. Sie ist seit 1978 Vorturnerin des Askö ATSV Timelkam. Seit 2013 leitet sie die Turnsektion, seit 1994 engagiert sich Peer als Bezirksreferentin Turnen des Askö Salzkammergut.

Das Ehrenzeichen in Silber erhielt Manfred Eisenknapp aus Desselbrunn, der für den Union-Behindertensportverein Attnang/Vöcklabruck viele Erfolge feiert. Er wurde als Tischtennisspieler sechs Mal österreichischer Meister, als Tennisspieler sogar 14 Mal. Beim BSV ist er Sektionsleiter für Tennis und Tischtennis. Franz Nini aus Gampern erhielt das Ehrenzeichen in Silber. Er begann 1976 mit Karate und gründete 2001 die Sportunion Karate Gampern, der er bis heute als Obmann und Trainer vorsteht. Das Ehrenzeichen in Silber gab es schließlich für Andreas Thalhammer aus Regau, der seit mehr als 20 Jahren als Funktionär der Sportunion Raiffeisen Regau aktiv ist.

