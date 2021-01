Gold für die Landjugend Pettenbach

Die Landjugend Pettenbach schuf im Vorjahr einen Erlebnisweg für alle Sinne entlang der Alm. Er lädt spielerisch und mit Hilfe von vier unterhaltsamen Stationen zum gesunden Wandern ein. Auch ein Quizspiel begleitet die Benutzer des Weges. Die Spielpläne befinden sich zur freien Entnahme an den jeweiligen Starts. In das Quiz kann man an jeder Station mittels QR-Code einsteigen. Die jungen Initiatoren wurden für dieses Projekt vom Landesvorstand der Landjugend mit dem Goldenen Landjugendkreisel ausgezeichnet. Überreicht wurde der Preis am Dienstagabend bei der Galanacht der Landjugend, die in diesem Jahr aus gegebenem Anlass nur online stattfinden konnte.

Prämiert wurde auch die Landjugend Gschwandt für ihr Projekt "Gemeinsam fit – beweg dich mit" (Silber) sowie die Landjugend des Bezirks Vöcklabruck für ihr Projekt "Wunderwasser – Unser Lebenselixier, schauen wir drauf" (Gold).

