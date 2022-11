Goiserns Altstoffsammelzentrum wird geschlossen: Fusion mit ASZ Bad Ischl

Das Altstoffsammelzentrum (ASZ) Bad Goisern wird Ende Jänner zugesperrt. Für die Bevölkerung steht dann das ASZ Bad Ischl zur Verfügung.

Wesentlicher Grund für diese Zusammenlegung ist die Tatsache, dass bereits jetzt viele Goiserer ihre Altstoffe ins ASZ Bad Ischl bringen: nicht nur, weil es nahe liegt (Sulzbach), sondern auch weil es dort bequeme Rampen vor den Containern gibt. Während in Goisern nur sehr geringe Sammelmengen erzielt werden, liegen sie in Bad Ischl um ein Vielfaches höher. Die Kapazität des ASZ Bad Ischl sei groß genug für beide Gemeinden, versichert der Obmann des Bezirksabfallverbandes Gschwandt, Bürgermeister Fritz Steindl.

Die Anlieferung von Grün- und Strauchschnitt bleibt vorerst für die Bevölkerung in beiden Gemeinden unverändert. Geplant ist aber, an einem Standort zwischen Bad Ischl und Bad Goisern in den kommenden Jahren eine gemeinsame Abgabestelle zu errichten. Sie wird auch die Möglichkeit bieten, das Sammelmaterial vor Ort zu zerkleinern und dann im verdichteten Zustand zur Weiterverwertung zu transportieren. Auf diese Weise können viele Einzeltransporte eingespart werden. (ebra)