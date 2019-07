Goiserer Talent mischt bei Trial auf

Nach dem Vizemeistertitel in der Einsteigerklasse wechselte der Trialgarten-Pilot in die nächsthöhere Kategorie und konnte mit einem zweiten Platz beim Zwei-Tage-A-Cup-Trialbewerb mit seiner Beta 200 unter Beweis stellen, dass er den Umstieg bestens verkraftet hat. Trialgarten-Chef Hartwig Kamarad freut sich über die Leistung seines Schützlings und ist überzeugt: "Die Gegner dürfen sich in der kommenden Herbstsaison auf einen starken Hias Langer gefasst machen."

