Junge Lebensretterin aus Bad Goisern erhielt Auszeichnung

Als die 18-jährige Bad Goiserin Marlies Berkenhoff im März dieses Jahres einer Bad Ischler Landwirtin bei der Stallarbeit half, brach Letztere plötzlich zusammen und war nicht mehr ansprechbar. Berkenhoff reagierte rasch und richtig: Sie leistete unverzüglich Erste Hilfe durch Beatmung und Herzdruckmassage. Zwischendurch setzte sie einen Notruf ab und verständigte den Ehemann der Landwirtin. Bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers führte sie die Erste-Hilfe-Maßnahmen fort. Nachdem die Einsatzkräfte übernommen hatten, setzte sie die Stallarbeit fort und kümmerte sich um die Kühe.

"Marlies hat in einer schwierigen Situation rasch und richtig reagiert, dafür zolle ich ihr großen Respekt", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer, als er die junge Frau dieser Tage mit einer Dankesurkunde auszeichnete. Auch andere Lebensretter in der Region wurden dabei geehrt. Die Lebensrettermedaille in Bronze erhielt Fabian Neumitka aus Roitham. Jeweils eine Dank- und Anerkennungsurkunde ging an Peter Edlinger in Laakirchen, an Sanela Hajric in Schwanenstadt, an Christian Loidl in Bad Ischl, an Franz Sommerauer in Oberndorf und an Mathilde Staudinger in Schwanenstadt.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich 26-Jähriger rettete Frau aus brennendem Pkw: "In so einer Situation funktioniert man nur" STADL-PAURA. Nach einer Kollision überschlug sich das Unfallauto einer 40-Jährigen und fing Feuer. 26-Jähriger rettete Frau aus brennendem Pkw: "In so einer Situation funktioniert man nur"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper