Goiserer Laden setzt auf regionale Spezialitäten

"Es gibt immer mehr Bauern, die ihre Produkte in Kühlschränken vor dem Hof anbieten. Ich dachte mir, dieses Angebot sollte man an einem gut erreichbaren Ort bündeln", sagt Andreas Unterberger. Der 26-jährige Goiserer hat deshalb an der südlichen Ortseinfahrt, im Ortsteil Stambach, einen Selbstbedienungsladen mit möglichst regionalen Lebensmitteln eröffnet. Unterstützt wurde er dabei von der Ortsbauernschaft sowie von der Marktgemeinde Bad Goisern, die ihm für den Miniladen 15 Quadratmeter gemeindeeigenen Grund gratis zur Verfügung stellt.

Das Angebot umfasst die wichtigsten Lebensmittel des täglichen Gebrauchs: Von Getreideprodukten über Obstsäfte, saisonales Gemüse bis hin zu Milch-, Wurst- und Fleischprodukten. "In Goisern selbst habe ich derzeit nur zwei Lieferanten", sagt der junge Lebensmittelhändler. "Die Familie Schober versorgt mit Milchprodukten und Familie Pramesberger mit Obstsäften."

Das Kundeninteresse ist groß

Andreas Unterberger hat den Laden "Vieh-Heli’s Einkaufsladen" genannt, weil er der Sohn von Helmut Unterberger ist. Der betreibt im Ortsteil Au eine Wirtshaus-Metzgerei (Gamswurst!) und wird seit ewigen Zeiten von allen nur "Vieh-Heli" genannt. Von ihm kommen natürlich Fleischwaren.

Das kleine Geschäft ist seit zwei Wochen geöffnet, und Unterberger ist sehr zufrieden mit den ersten Umsatzzahlen. Er kontrolliert den Laden, in dem die Kunden das Geld in eine Box werfen oder mit Bankomatkarte zahlen können, regelmäßig, um Regale nachzufüllen. "Die Zahlmoral ist perfekt", sagt er. "Bisher habe ich nicht gemerkt, dass irgendjemand nicht bezahlt hätte."

Bürgermeister Leopold Schilcher (SPÖ) begrüßt die Initiative. "Immer mehr Menschen wollen bewusster einkaufen und heimische Landwirte unterstützen", sagt er. "Beide Seiten profitieren von diesem Laden. Für unsere Goiserer Nahversorgung ist das eine Aufwertung."