Goiserer Budget wurde einstimmig beschlossen

Die Erstellung des umfangreichen Zahlenwerks sei unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht einfach gewesen, heißt es aus der Marktgemeinde. Die Auswirkungen der Pandemie seien nur schwer vorhersehbar und würden auch die Finanzen belasten. Der Ergebnishaushalt sieht für das kommende Jahr Ausgaben in der Höhe von 18,6 Millionen Euro vor.

In der Gemeinderatssitzung wurde auch für Schritte zur Umsetzung von zahlreichen Projekten votiert: So wurden Finanzierungspläne für die Errichtung einer zusätzlichen Krabbelstubengruppe und der Ankauf eines neuen Einsatzbootes für die Wasserrettung beschlossen. Ebenso wurde für die Errichtung des Projekts "Soziales Wohnen" in der Schrempfgasse die notwendige Darlehensaufnahme fixiert.

Im Verkehrsbereich wird neben zusätzlichen Maßnahmen für die Sanierung von Gemeindestraßen im kommenden Jahr auch eine Park-and-ride-Fläche beim ÖBB-Bahnhof Jodschwefelbad geschaffen. Dazu wird eine an den Bahnhof angrenzende Fläche von der Gemeinde gepachtet.