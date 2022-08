Gönnerin schenkt Gmunden zwei Gemälde aus dem Biedermeier

Obwohl Herta d’Albis schon seit ihrem Studienabschluss in Venedig lebt und für ein Auktionshaus arbeitet, hängt ihr Herz bis heute an Gmunden, wo sie in der Löcker-Villa (Satoristraße) aufwuchs und am "Pensi" maturierte.

Die promovierte Theaterwissenschafterin und Archäologin ließ den Kontakt zu Gmunden nie abreißen und macht regelmäßig hier Urlaub.

Jetzt schenkte sie dem Kammerhof-Museum zwei Ölgemälde aus der Biedermeierzeit. Eines stammt vom schlesischen Maler Carl F. Seiffert (1809 – 1891) und zeigt den Gosausee samt Gosaugletscher, das andere, nicht signierte, bietet einen Blick vom Kalvarienberg auf Gmunden – zu einer Zeit, als auf dem Areal der Stadtschulen noch der Friedhof lag. Die Gemälde sind Erbstücke.

Herta d’Albis möchte, dass die beiden Bilder den Besuchern des Kammerhof-Museums von ihrer Familie, von ihr und ihrer Liebe zu Gmunden erzählen.