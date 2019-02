Gmundner Traditionsunternehmen mit neuem Firmennamen an neuer Adresse

GMUNDEN. Aus dem "Schlüsseldienst Lugstein" wurde die "Sicherheitssysteme Gmunden GmbH".

Zwei frühere Studienkollegen: der Gosauer Bürgermeister Fritz Posch (links) als Ehrengast in Gmunden bei SiSys-Geschäftsführer Georg Maringer Bild: gary

35 Jahre lang führte Hans Lugstein mit seinem Schlüsseldienst in der Gmundner Satoristraße eine bekannte und renommierte Firma. Das Unternehmen ist in die Bahnhofstraße 16 übersiedelt und wird unter dem Namen "Sicherheitssysteme Gmunden GmbH" (SiSys) von Georg Maringer weitergeführt. "Nun ist der Zeitpunkt gekommen, das Leistungsangebot aktuellen Kundenanforderungen anzupassen und neue Produkte und Innovationen anzubieten", so der Firmenchef.

Am Dienstagabend wurde der Betrieb mit einer Feierlichkeit offiziell eröffnet. Unter den Anwesenden waren neben Hans Lugstein auch Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf, Verkehrsstadtrat Wolfgang Sageder, Gemeinderatsmitglied Peter Trieb, WKO-Bezirksstellenleiter Robert Oberfrank, Vertreter von Rotem Kreuz und Polizei sowie mit dem Gosauer Bürgermeister Fritz Posch ein langjähriger Freund und früherer Studienkollege von SiSys-Chef Georg Maringer.

"Schlösser, Schließzylinder und Schlüssel sind zwar immer noch eine gute Basis, reichen jedoch heute nicht mehr aus, um Sicherheit seriös und umfassend anzubieten", sagt Maringer. Elektronische Produkte wie Einbruchmeldeanlagen (Alarmanlagen), Videosysteme und Branderkennungssysteme würden ebenso zu abgestimmten Sicherheitslösungen gehören wie die entsprechenden Dienstleistungen. Besonderes Augenmerk werde auf den Daten- und Informationsschutz gelegt.

Der Tradition bliebe sein Unternehmen jedoch auch weiterhin verbunden, betont Georg Maringer: "Wir fertigen Schlüssel innerhalb kurzer Zeit, führen Montagen zuverlässig durch und bieten auch weiterhin den bekannten Aufsperrservice an. Dafür sind wir einer der wenigen in Oberösterreich geprüften und zertifizierten Aufsperrdienste, die für Seriosität und Qualität stehen und das begehrte Gütesiegel führen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema