Am Sonntag beginnt für die Gmundner Basket Swans die Viertelfinalserie der Basketball-Meisterschaft gegen ein Team, das man sich zu Beginn der Playoffs nicht wirklich wünschen kann: Konkurrent ist der Lokalrivale Flyers Wels. Anpfiff in der heimischen Volksbank-Arena ist um 20 Uhr. Der Heimvorteil in der Serie liegt also zunächst bei den Traunseestädtern.