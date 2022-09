Gmundner Schwäne fliegen mit neuem Namen in Saison

GMUNDEN. Grund zum Feiern gab es gestern in Gmunden: einerseits für Bürgermeister Stefan Krapf anlässlich seines 50. Geburtstages, andererseits für Basketball-Vizemeister Swans, der auf Einladung des Stadtoberhaupts im Sitzungssaal des Rathauses eine überaus gut besuchte Pressekonferenz gab, bei der einige wichtige Änderungen präsentiert wurden.

"Für die Swans beginnt die heißeste Saison, seit es diesen Verein gibt." Mit diesen Worten leitete Obmann Rudolf Steiner die Veranstaltung ein. Top-Meldung: Die Schwäne werden künftig als OCS Swans Gmunden antreten, um Meister Vienna und dem Rest der ab heuer wieder aus zwölf Mannschaften bestehenden Superliga Paroli zu bieten. OCS ist eine in Dubai ansässige Investmentbank. Als 100-Prozent-Eigentümer und Vorstand agiert der in Niederösterreich geborene, in Linz aufgewachsene und 1976 als 16-Jähriger in Gmunden zum Basketball gekommene Christian Thurner.

"Für mich war die Entscheidung: Wenn wir international etwas tun, dann nur im Basketball", begründet Thurner sein Engagement als Sponsor in der Heimat. "Ich komme vom Basketball, habe Basketball gespielt – und wenn ich etwas tue, dann in Österreich. Und wenn man sich einen Verein aussuchen kann, dann gibt’s nur meinen Heimatverein Gmunden."

Die Traunseestadt habe ihm viel gegeben, sagt Thurner, der seit Jahren mit seiner Familie in Dubai lebt und arbeitet. "Jetzt wird es Zeit, dass ich Gmunden ein bisschen etwas zurückgebe." Mit den nunmehrigen OCS Swans wurde ein Drei-Jahres-Vertrag abgeschlossen.

Eine zweite bedeutende Änderung ist die Umbenennung der Heimspielstätte: Dank Raiffeisen-Salzkammergut-Chef Klaus Ahammer, ebenfalls einem ausgewiesenen Swans-Fan und großzügigen Sponsor, empfängt das Team seine Zuschauer künftig im Raiffeisen Sportpark.