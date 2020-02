Verglichen mit einem Meisterschaftsmatch der österreichischen Superliga waren es nicht allzu viele Fans, die am Mittwochabend in die Gmundner Volksbank-Arena kamen, um die Swans im Viertelfinalrückspiel des Alpe Adria Cups gegen den BC Adriaoil Skrljevo aus Kroatien anzufeuern. Doch was die 400 Zuschauer von ihrer Mannschaft zu sehen bekamen, war Basketball in einer seltenen, überragenden Qualität.