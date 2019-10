Gmundner Schwäne empfangen mit UBSC Graz fast reine Legionärstruppe

Pünktlich zur neuen Spielbeginnzeit der Basketball-Superliga, nämlich um 17.30 Uhr, fällt am Sonntag in der Volksbank-Arena der Anpfiff zum Duell der aktuell zweitplatzierten Gmundner Swans mit dem auf Platz acht der Zehnerliga rangierenden UBSC Graz. Doch die Mannschaft aus der steirischen Landeshauptstadt aufgrund ihres Rankings zu unterschätzen, wäre ein Fehler, warnt Oberschwan Harald Stelzer.

"Das ist eine reine Legionärstruppe", sagt der Finanzvorstand über die Grazer. "Marco Car, früher bei Fürstenfeld, ist jetzt bei ihnen. Der UBSC hat sieben Legionäre und mit Anton Maresch nur noch einen einzigen bekannten Österreicher." Die Mannschaft sei völlig neu zusammengestellt worden und daher auch noch nicht aufeinander eingespielt. Stelzer: "Von der Qualität haben die sicherlich das Zeug, in die Playoffs der besten acht zu kommen. Aber bis jetzt haben sie noch nicht berauschend gespielt." Mit einer Ausnahme: Beim 74:88 bei Meister Kapfenberg ging die zweite Halbzeit an die Grazer. "Da haben sie bewiesen, dass sie durchaus mithalten können. Naja, andererseits – nach der ersten Halbzeit waren sie sowieso schon deutlich zurück." Doch der sonntägige Gegner der Schwäne sei ein unangenehmer, und man müsse aufpassen, so Stelzer, "vor allem, wenn die einen guten Wurftag haben".

Zu UBSC-Graz-Star Marco Car merkt der Swans-Boss mit Augenzwinkern an: "Der ist überhaupt der Liebling der Fans in Gmunden – der bestgehasste Legionär." Grund für diese Animosität sei laut Stelzer ein körperbetontes Aufeinandertreffen mit Gmundens tatsächlichem Publikumsliebling Matthias Linortner vergangenes Frühjahr gewesen, bei dem Car Linortner heftig attackiert und umgeworfen habe. Grund: "Matse" hatte den kroatischen Klassespieler völlig neutralisiert. Der Umschmiss war eine entnervte Rache.

