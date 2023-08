Gmundner Rennradteam gewann mit Holzrädern das Race Around Austria

2161 Kilometer und 30.000 Höhenmeter – das sind die Zahlen, die in den vergangenen Tage tonangebend für vier oberösterreichische Radsportler und deren Betreuerteam waren. Florian Werner (42), Adi Stöger (36), Bernhard Goll (42) und Peter Brandenburger (52) nahmen am Race Around Austria teil – ein Rundkurs, der möglichst nahe an der Staatsgrenze verläuft. Und sie setzten dabei auf eine besondere oberösterreichische Fahrradmarke: Der Trauner Bike-Hersteller My Esel verwendet Rahmen aus Holz. „Das dämpft Schläge deutlich besser als Carbon oder Aluminium“, sagt der Gmundner Team-Kapitän Florian Werner. „Und höherer Komfort ist auf Extremdistanzen ein entscheidender Faktor.“

Für das Floro Racing Team war das Race Around Austria indessen nur eine Generalprobe. Das eigentliche Ziel ist die Teilnahme am Race Across America im Juni 2024. Bei der Durchquerung der USA geht es dann um noch größere Dimensionen: Über eine 4900-Kilometer-Distanz sind 50.000 Höhenmeter zu überwinden. Und so wie beim Pendant in Österreich wird nonstop gefahren, wobei die Teammitglieder einander abwechseln.

„Wir trainieren, trainieren und trainieren bis dahin“, sagt Florian Werner. Auch ein oder zwei Trainingslager werde man im Frühjahr noch einschieben. Wobei die Kondition allein nicht der entscheidende Faktor sein wird: „Wir fahren in zwei Zweierteams, und jedes hat sein eigenes Betreuerteam“, erklärt Werner. „Da kommt es auch auf eine reibungslose Logistik und Organisation an. Der Sieg beim Race Across Austria gibt uns jedenfalls großen Mut.“

